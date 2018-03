பாஜகவின் முடிவுக்கான ஆரம்பம் இது.. உ.பி இடைத்தேர்தல் குறித்து மமதா பானர்ஜி அதிரடி

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநில லோக்சபா தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் குறித்து மமதா பானர்ஜி டிவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள கோராக்பூர், பஹல்பூர் ஆகிய லோக்சபா தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலின் வாக்கு எண்ணும் பணி தற்போதுமுடிய போகிறது. முதலில் பாஜக முன்னிலை வகித்தது. ஆனால் இப்போது இரண்டு தொகுதியிலும் சமாஜ்வாதி கட்சி முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இதில் சமாஜ்வாதி- பகுஜன் சமாஜ் கூட்டணியின் வெற்றி கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. இந்த நிலையில் இந்த கூட்டணி வெற்றி குறித்து மேற்கு வாங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி டிவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். அதில் ”உ.பி இடைத்தேர்தலில் அகிலேஷ் – மாயாவதி கூட்டணிக்கு சிறந்த வெற்றி கிடைத்து இருக்கிறது.

பாஜக கட்சியின் முடிவுக்கான ஆரம்பம் இதுதான். ” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

