சேலம்: ஓமலூர் அருகே அனுமதியின்றி லாரியில் கொண்டு செல்லப்பட்ட கிரானைட் கற்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ரூ.10 லட்சம் மதிப்புள்ள கிரானைட் கற்களை பறிமுதல் செய்து வட்டாட்சியர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

RS.10 lakh worth of granite near omalur confiscated

Without permission near omalur, Salem: Larry in granite were confiscated. RS.10 lakh