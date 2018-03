அரியலூரில் நெல் அறுவடை இயந்திரம் சாய்ந்து பெண் பலி

அரியலூர்: செந்துறையில் பெருமாள் கோயில் அருகே நெல் அறுவடை இயந்திரம் சாய்ந்து பெண் உயிரிழந்துள்ளார். வயலில் அறுவடை இயந்திரத்தை இறக்கும்போது சாய்ந்து விழுந்ததில் விவசாய தொழிலாளி அன்னக்கிளி உயிரிழந்துள்ளார். படுகாயமடைந்த பழனியம்மாள், அசலம்பாள் ஆகியோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Ariyalur in paddy harvesting kills the woman leaning

