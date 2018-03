சென்னை – மதுரை இடையே இரட்டை அகல ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி நிறைவு – மதுரை மண்டல பொது மேலாளர்

மதுரை: சென்னை – மதுரை இடையே புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இரட்டை அகல ரயில் பாதையில் இம்மாத இறுதிக்குள் ரயில் சேவையை தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தென்னக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. இறுதிக்கட்ட

பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் மணப்பாறையை அடுத்துள்ள தாமரைப்பாடி முதல் கள்பட்டிசத்திரம் வரையில் ரயிலை இயக்கி அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர். 120 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் ரயிலை இயக்கி நடத்தப்பட்ட ஆய்வு வெற்றி அடைந்துள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். ஆய்வு குறித்த சான்று வழங்கிய பின்பு இரட்டை அகல ரயில் பாதையில் சேவை தொடங்கும் என்று மதுரை மண்டல பொது மேலாளர் தெரிவித்துள்ளார். திருச்சி – திண்டுக்கல் இடையேயான 2 வது அகல ரயில் சேவை பாதை பயன்பாட்டிற்கு வந்தால் சென்னை முதல் மதுரை வரை இரட்டை ரயில் பாதை வசதி கிடைக்கும் எனவும், இதன் மூலம் ரயில்களின் பயண நேரம் குறைவதோடு மற்றொரு ரயிலுக்காக நிறுத்தி வைக்கும் நிலையும் தவிர்க்கப்படும் என தெரிவித்தனர். மேலும் சென்னை – மதுரை இடையே கூடுதல் ரயில்களையும் இயக்கமுடியும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Chennai-Madurai railway line between double-width set completion-Madurai region General Manager

Madurai: Chennai-Madurai have been among the newly formed double-wide by the end of this month in a railroad train service