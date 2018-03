ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் மறைவு மாபெரும் பேரிழப்பு: துணை முதல்வர் ஓபிஎஸ் இரங்கல்

விஞ்ஞானி ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் மறைவு மனித குலத்திற்கு மாபெரும் பேரிழப்பு என்று தமிழக துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரபல இயற்பியல் விஞ்ஞானி ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் இன்று (புதன்கிழமை) மரணமடைந்தார். அவருக்கு வயது 76. லண்டன் கேம்ப்ரிட்ஜில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் அவரது உயிர் பிரிந்ததாக குடும்பத்தினர்கள் உறுதிப்படுத்தினர்.

ஸ்டீபனின் இந்த திடீர் மறைவுக்கு உலகத் தலைவர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் பலரும் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஸ்டீபன் மறைவு குறித்து தமிழக துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் ட்விட்டர் பக்கத்தில், “அசாதாரண மனிதர், இயற்பியல் உலகம் போற்றும் தலைசிறந்த விஞ்ஞானி, தன்னம்பிக்கை நாயகன் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் மறைவு மனித குலத்திற்கு மாபெரும் பேரிழப்பு. உலகம் உள்ள அளவும் மறந்திட இயலா மாமனிதருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

