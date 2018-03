தவறுகளை திருத்திக்கொள்வதுதான் ஆரோக்கியமான அரசியல்: கமலுக்கு தமிழிசை அறிவுரை

தவறுகளை திருத்திக்கொள்வதுடன் கமல்ஹாசன் நாகரிகமான அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும் என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் இணையதளம் மூலமாகவும், நேரடியாகவும் உறுப்பினர்களை சேர்க்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின்போது, “மக்கள் நீதி மய்யத்தில் நான் இணைந்துவிட்டதாக எனக்கு இ-மெயில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கட்சியில் ஆட்களை சேர்ப்பதற்காக கிடைக்கும் இ-மெயில் முகவரிகளுக்கெல்லாம் கமல்ஹாசன் அழைப்பு அனுப்புகிறார்” எனக்கூறி தமிழிசை கிண்டலடித்தார்.

இதையடுத்து, மக்கள் நீதி மய்யத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இ-மெயில் அனுப்பப்படுவதாக அக்கட்சி விளக்கம் அளித்தது. மேலும், தமிழிசை தன்னுடைய செல்பேசி எண், ஆதார் எண் விவரங்களுடன் கட்சியில் சேரப் பதிவு செய்ததற்கான ஆதாரம் இருப்பதாகவும், அதனை வெளியிட விரும்பவில்லை எனவும் அக்கட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஈரோட்டில் இன்று (புதன் கிழமை) செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன், “கமல்ஹாசன் கட்சியில் என்னை உறுப்பினராக சேர்த்துள்ளதாக அக்கட்சியிலிருந்து அதிகாரபூர்வமாக எனக்கு இ-மெயில் வந்தது. அதைத்தான் சொன்னேன். தவறு நடந்திருக்கின்றது என ஒருவர் கூறினால் அதனை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ஆரோக்கியமான அரசியல். நான் ஒரு தேசியக் கட்சியின் மாநில தலைவர். அப்படியிருக்கையில், நான் எப்படி கமல்ஹாசனின் கட்சியில் சேர விண்ணப்பிப்பேன்” என தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

