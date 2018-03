ஏற்காட்டில் மலையேற்றத்திற்கு தடை : கோடை காலம் முழுவதும் அமலில் இருக்கும் என தகவல்

சேலம்: தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலையில் ஏற்பட்ட காட்டு தீ விபத்தில் 11 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தின் எதிரொலியால், சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு உள்ளிட்ட இடங்களில் மலையேற்றத்திற்கு வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது. செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வனஅலுவலர் பெரியசாமி, கோடை காலம் முடியும் வரை இந்த தடை நீடிக்கும் என்றார். மலைப்பகுதிகளில் தீ பரவக்ககூடிய வகையில் யாரேனும் செயல்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார். ஏற்காட்டிற்கு மலை அடிவாரத்தில் இருந்து வழுக்குப்பாறை, குண்டூர் வழியாக 60 அடி பாலத்தில் இருந்து ஏற்காட்டிற்கு செல்லும் மலையேற்றப் பயிற்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே போன்று ஆனைவாரி, முட்டல், வழுக்குப்பாறை உள்ளிட்ட இடங்களிலும் மலையேற்ற பயிற்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சேலம் மாவட்டத்தில் 9 வனச்சரகத்தில் சேர்வராயன் மலை, பச்ச மலை, ஜருகு மலை, கல்வராயன் மலை, கஞ்ச மலை உள்ளிட்ட இடங்களில் சுமார் 1 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ஹெக்டேர் வனப்பரப்பு உள்ளது. இங்கு கோடைகாலத்தில் தீ விபத்து ஏற்படக்கூடிய இடங்களில் 274 கி.மீ தொலைவிற்கு 6 கி.மீ அகலத்தில் தீ தடுப்பு கோடுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த 24 தற்காலிக தீத்தடுப்பு காவலர்களும், வனக்குழுவினரும் தயாராக உள்ளனர். ஏந்காட்டில் வனத்துறை சோதனை சாவடி அருகில் உள்ள மலைப்பாதையும் மூடப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், அனுமதியின்றி அடர்ந்த காட்டுக்குள் யாரும் செல்ல முடியாது.

Source: Dinakaran

English summary

Throughout the summer, hiking in the yercaud ban would be in force: information

