பல்வேறு திட்டங்களில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது: ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித்

பல்வேறு திட்டங்களில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது என ஆளுநர் பன்வாரிலால் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். விவசாயிகளுக்காக காஞ்சி என்ற மென்பொருளை தொடங்கி வைத்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் கூறியுள்ளார். விவசாயிகளின் வருமானத்தை உயர்த்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது என்றும் ஆளுநர் கூறியுள்ளார். உற்பத்தியாளர்கள் நிறுவனங்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. காஞ்சி மென்பொருள் உழவர்களை வங்கிகளுடனும், சந்தைகளுடனும் இணைக்க உதவியாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu has been a pioneer in various projects: Governor banvari Lal Purohit

Tamil Nadu has been a pioneer in various projects that the Governor has congratulated banvari Lal. SL