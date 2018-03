ராமநாதபுரத்தில் பட்டாவை ரத்து செய்த உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 56 பேரின் பட்டாவை ரத்து செய்த உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவாடானையை சேர்ந்த ஜோதி என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உப்பூரில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் 56 பேரின் பட்டா ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது.

Source: Dinakaran

