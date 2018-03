மதுரை: தேனி மாவட்டம் குரங்கணி மலை காட்டு தீ விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 12 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் திவ்யா விஸ்வநாதன் உயிரிழந்தார்.

Source: Dinakaran

Trapped in a forest fire accident fatalities mount kurangani number 12 hikes

Madurai: kurangani village in theNI district mountain forest fire accident death toll has risen to number 12. Madurai TN