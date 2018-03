தேனி: குரங்கணி தீ விபத்து சம்பவம் தொடர்பாக ஈரோட்டை சேர்ந்த டிரெக்கிங் ஏஜெண்ட் பிரபு கைது செய்யப்பட்டார். ஈரோட்டில் கைது செய்யப்பட்ட பிரபு, விசாரணைக்காக தேனி அழைத்து செல்லப்படுகிறார்.

Source: Dinakaran

English summary

Kurangani fire incident: the arrest of agent direking Prabhu

