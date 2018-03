தொண்டாமுத்தூர் அருகே மின்வேலியில் சிக்கி யானை பலி?

தொண்டாமுத்தூர்: கோவை அடுத்த தொண்டாமுத்தூர் அருகே உள்ள மத்திபாளையத்தில் சந்திரன் என்பவருக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் இன்று காலை யானை ஒன்று இறந்து கிடப்பதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. மதுக்கரை வனத்துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று பார்வையிட்டு விசாரித்ததில் ஆண் யானை என்பது தெரியவந்தது. உடல் கூறு பரிசோதனைக்கு பின்னரே அதன் வயது மற்றும் இறப்பிற்கான காரணம் தெரியவரும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர். இருப்பினும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் கூறுகையில், தோட்டத்திலிருந்த அரசாணிக்காய்களை சாப்பிட வந்த யானை அங்கிருந்த மின்சார வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்ததாக குற்றம்சாட்டினர். மேலும் இறந்து கிடக்கும் யானையை பார்க்க அங்கு ஏராளமான பொதுமக்கள் கூடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. வேலியில் மின்சாரம் பாய்ச்சப்பட்டதா என வனத்துறையினர் விசாரிக்கின்றனர்.

