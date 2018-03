சோழவந்தான் அருகே பொதுமக்கள் அதிரடி மணல் திருட்டு பாதை அடைப்பு

சோழவந்தான்: மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் அருகே மணல் திருட்டுக்கு பயன்படுத்திய பாதையை கிராமப் பொதுமக்கள் ஜேசிபி மூலம் பள்ளம் தோண்டி(அடைப்பு) தடுப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர். குடிநீர் ஆதாரத்தைப் பாதுகாக்க மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கோரிக்கையும் வைத்துள்ளர்.

மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் மற்றும் சுற்றுப்பகுதி கிராமப் பகுதிகளான மேலக்கால், திருவேடகம், தச்சம்பத்து, கச்சிராயிருப்பு, தென்கரை, முள்ளிப்பள்ளம், மன்னாடிமங்கலம், அய்யப்பநாயக்கன்பட்டி, குருவித்துரை, கருப்பட்டி, இரும்பாடி, பேட்டை உள்ளிட்ட வைகையாற்றுப் பகுதிகளில் மணல் திருட்டு நடைபெறுகிறது. லாரி, டிராக்டர், மாட்டுவண்டி, டூவீலர்களில் மணல் திருடி தற்போதைய மணல் தட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்கின்றனர். காவல்துறையினரும், வருவாய்துறையினரும் அவ்வப்போது மணல் திருட்டு கும்பலை பிடித்து நடவடிக்கை எடுத்தாலும் இது தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.இப்பகுதி வைகையாற்றிலிருந்து மதுரை, திருநகர், அவனியாபுரம், விளாங்குடி, கருமாத்தூர் மற்றும் கிராம ஊராட்சிகளுக்கு 50க்கும் மேற்பட்ட குடிநீர் கிணறுகள் அமைத்து சுமார் 7கோடி லிட்டர் குடிநீர் தினமும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வைகையாற்றில் மணல் திருட்டால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இது குறித்து திருவேடகம் கிராம பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் கொடுத்ததுடன் மணல் திருட்டுக்கு பயன்படும் பாதையை அடைக்கவும் முடிவு செய்தனர். அதன்படி சதுர்வேத விநாயகர் கோயில் அருகில் வைகையாற்றுக்கு செல்லும் பாதையில் திருவேடகம் வி.ஏ.ஓ.ஜெயப்பிரகாஷ் முன்னிலையில் ஜே.சி.பி இயந்திரம் மூலம் குறுக்கே பள்ளம் தோண்டி தடுப்பு நடவடிக்கையை கிராம பொதுமக்கள் மேற்கொண்டனர். மேலும் இப்பகுதியில் மணல் திருட்டை நிரந்தரமாகத் தடுத்து நீர் ஆதாரத்தைப் பாதுகாக்க வருவாய்துறையினர், பொதுப்பணித் துறையினர், காவல்துறையினர் ஒன்றிணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடுமாறு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

