ஊட்டி மலை ரயில் பாதை உள்பட பாரம்பரிய சின்னங்களை மேம்படுத்துகிறது ரயில்வே

நீடாமங்கலம்: மார்ச் 1 முதல் 15 நாட்களுக்கு தனது வசம் உள்ள பாரம்பரிய சின்னங்கள் பற்றிய தகவல்களை ரயில்வே துறை சேகரித்து வருகிறது. சுற்றுலா வளர்ச்சி மற்றும் வருவாய் மேம்பாட்டுக்காக 5 சுற்றுலா ரயில் பாதைகளை உலக தரத்திற்கு உயர்த்தவும் ஆய்வு நடக்கிறது. அதில் நான்கு மலைப்பாதைகள் மற்றும் ஒரு பள்ளத்தாக்கு பாதை அடங்கும்.ஊட்டிக்கு செல்ல மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து 45 கிமீ தூரம் மலை ரயில்பாதை உள்ளது. இந்த பாதை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்குச் சரிவின் தமிழகப் பகுதியில் உள்ளது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 7350 அடி உயரம். இடையே 5 ரயில் நிலையங்கள், 250 பாலங்கள், 16 குகைகள் உள்ளன. சிம்லா சுற்றுலா செல்வதற்கான கல்கா-சிம்லா மலை ரயில்பாதை 864 பாலங்கள், 102 குகைகள் கொண்டது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 7467 அடி உயரத்தில் உள்ளது. அதில் கந்தாகாட் – கொனாக் இடையே உள்ள பாலம் எண் 493 வளைவு அருங்காட்சியகம் என அழைக்கப்படுகிறது. 1143 மீட்டர் நீள 2வது மிகப்பெரிய ரயில்வே குகை இந்தப் பாதையில் உள்ளது. மதேரன் கோடை வாசஸ்தலத்திற்கு செல்ல மும்பை-புனே ரயில் பாதையில் நெரல் நிலையத்தில் இருந்து 87 கி.மீ உயர மலை ரயில் பாதை உள்ளது. அதிக வளைவுகள் கொண்ட இப்பாதை கடல் மட்டத்தில் இருந்து 2500 அடி உயரத்தில் உள்ளது. டார்ஜிலிங் சுற்றுலா செல்வதற்கான இமய மலை ரயில்பாதை நியுஜால்பாய்குறியில் இருந்து 87 கிமீ தூரத்தில் உள்ளது. 12 ரயில் நிலையங்கள் 5 பெரிய மற்றும் 498 சிறிய பாலங்கள் உள்ளன. பல இடங்களில் சாலையும், ரயில் பாதையும் சேர்ந்தே அமைந்திருக்கும். பதான் கோட் ஜோகிந்தர் நகர் இடையேயான 164 கிமீ எழில்மிகு கங்ரா பள்ளத்தாக்கு ரயில்பாதை இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ளது. கங்ரா உட்பட இடையே 5 ரயில் நிலையங்கள் உள்ளன. இந்த பகுதி மக்கள் தேவைகளுக்காக 7 ஜோடி பயணிகள் ரயில்கள் தினசரி இயக்கப்படுகிறது.தட்சிண ரயில்வே எம்ப்ளாயிஸ் யூனியன் துணைப்பொதுச் செயலாளர் மனோகரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘பாரம்பரிய சுற்றுலா ரயில்பாதைகள் உலகதரம் உயர்த்தும் திட்டம் சுற்றுலா வருவாயை அதிகரிக்க உதவும். இத்திட்டத்தை ரயில்வேதுறை சொந்த முதலீட்டில் நிறைவேற்ற வேண்டும்’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

