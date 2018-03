சீர்காழி, வேதாரண்யம் பகுதியில் இறந்து கரை ஒதுங்கிய டால்பின், ஆமைகள்

சீர்காழி: நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே தொடுவாய் கடற்கரையோரம் நேற்று 10 டால்பின்கள் இறந்து கரை ஒதுங்கின. இதனால் அங்கு துர்நாற்றம் வீசியது. வனத்துறையினர் வந்து பார்வையிட்டு, அதே இடத்தில் குழிதோண்டி டால்பின்களை புதைத்தனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கீழமூவர்கரை கடற்கரையில் 3 டால்பின்கள் இறந்து கரை ஒதுங்கிய நிலையில் தற்போது அதன் தொடர்ச்சியாக அருகில் உள்ள தொடுவாய் கடற்கரையில் டால்பின்கள் அதிக அளவில் கரை ஒதுங்கி இருப்பது சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்தி மீன் பிடிப்பதால் டால்பின்கள் அதிக அளவில் இறப்பதாக மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். எனவே தடை செய்யப்பட்ட சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்தி மீன் பிடிப்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.அதேபோல் வேதாரண்யம் கடற்கரை பகுதிக்கு ஆழ்கடல் பகுதியிலிருந்து அபூர்வ வகை ஆலிவர்ரெட்லி ஆமைகள் வந்து முட்டையிட்டு செல்வது வழக்கம். இந்த முட்டைகள் இயற்கையாகவே 45 நாட்களுக்கு பிறகு பொறிக்கப்பட்டு குஞ்சுகளாகமாறி கடலில் தன் தாய் இனத்தோடு சேர்ந்து விடும். இப்படி கடற்கரை பகுதியில் இடும் முட்டைகளை சமூக விரோதிகள் திருடி சென்று விடுகின்றனர். இதையொட்டி வனத்துறையினர் அழிந்து வரும் இந்த ஆமை இனத்தை காப்பாற்ற ஆறுகாட்டுத்துறை, கோடியக்கரை ஆகிய இடங்களில் ஆமை குஞ்சுகள் பொறிப்பகம் அமைத்து சேகரித்த முட்டைகளை பாதுகாத்து குஞ்சுகள் வெளிவந்தவுடன் அதை கடலில் விட்டு வருகின்றனர்.இப்படி இனப்பெருக்கத்திற்காக கடற்கரைக்கு வரும் இந்த ஆமைகள் கப்பல், பெரிய விசைப்படகு மீன்பிடி வலைகளில் அடிபட்டு பரிதாபமாக இறந்து கரை ஒதுங்குவது நாள் தோறும் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று வேதாரண்யம் கடற்கரையில் 50 கிலோ எடையுள்ள இரண்டு ஆமைகள் இறந்து கரை ஒதுங்கின. கோடியக்கரை பகுதியில் கடந்த மூன்று மாதத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட ஆமைகள் இறந்து ஆங்காங்கே கரை ஒதுங்கியுள்ளது. பல ஆமைகள் இறந்து கடற்கரையில் ஒதுங்கியவுடன் அதனை புதைக்காமல் அப்படியே விட்டு விடுகின்றனர். இதனால் கடற்கரைக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளும், நடைபயிற்சிக்கு செல்வோரும் துர்நாற்றம் வீசுவதாக புகார் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே இறந்து கரை ஒதுங்கும் ஆமைகளை உடனே புதைக்க வேண்டும் என இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

