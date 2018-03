ஈத்தாமொழி அருகே ஓகியால் இடிந்து விழுந்த பஸ் நிறுத்தம் 100 நாளை கடந்தும் சீரமைக்கப்படவில்லை

நாகர்கோவில்: குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 30ம் தேதி ஓகி புயல் காரணமாக பலத்த சேதம் ஏற்பட்டது. லட்சக்கணக்கான மரங்களும், 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மின் கம்பங்களும் முறிந்து விழுந்தன. இதில் நாகர்கோவில் ஈத்தாமொழி அருகே உள்ள பெரியவிளை பகுதியில் ரோட்டின் ஓரத்தில் இருந்த பழமையான மரம் முறிந்து விழுந்து, அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு பஸ் நிறுத்தம் இடிந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக பயணிகள் யாரும் அந்த நேரத்தில் இல்லாததால், உயிர் சேதம் எதுவும் நிகழ வில்லை. தற்போது ஓகி புயல் தாக்குதல் நடந்து 100 நாட்கள் கடந்து விட்டது. இன்னும் இந்த பஸ் நிறுத்தத்தை சீரமைக்க வில்லை.

இடிபாடுகளை கூட அகற்றாமல் அப்படியே கிடக்கின்றன. பெரியவிளை பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் பஸ் ஏறுவதற்காக காத்திருக்க இடமில்லாமல் வெட்ட வெளியில் நிற்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பலமுறை நினைவூட்டு கடிதம் அனுப்பியும் எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்க வில்லை என அந்த பகுதி பொதுமக்கள் கூறினர். மேலும் முறிந்து விழுந்த மரத்தை கூட இன்னும் அகற்றாமல் அப்படியே போட்டுள்ளனர். எனவே உடனடியாக அந்த பஸ் நிறுத்தத்தை சீரமைத்து புதிதாக கட்டி தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Near eathamozhi bus stops by the Ohio Board of collapsed crossed 100 tomorrow, and have not been reorganized

Nagercoil in Kanyakumari district on November 30 last year: O’Keefe was due to storm damage. Latchakan