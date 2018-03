வறண்டு வருகிறது வீராணம் சென்னைக்கு குடிநீர் அனுப்புவது படிப்படியாக நிறுத்தம்

காட்டுமன்னார்கோவில் : வீராணம் ஏரி வறண்டு வருவதால், சென்னைக்கு குடிநீர் அனுப்பும் பணி அடுத்த மூன்று நாட்களுக்குள் நிறுத்தப்படும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோவில் வீராணம் ஏரி 6 ஆயிரத்து 150 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. இதில் 1465 மில்லியன் கன அடி தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும். இந்த ஏரி மூலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 45 ஆயிரம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது. கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மேட்டூரிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதாலும், வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாகவும் வீராணம் ஏரி தனது 45.7 கன அடியை முழுவதுமாக எட்டியது. கடந்த 4 மாதமாக மழை பெய்யாததாலும், காவிரி நீர் கிடைக்காததாலும் ஏரியில் தண்ணீர் குறைந்து மணல் திட்டுகள் தெரிய ஆரம்பித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், பைப் லைன் மூலமாக சென்னைக்கு தண்ணீர் அனுப்பப்பட்டு வந்தது. இதன் காரணமாக நீர்மட்டம் மளமளவென சரிந்து, 39.15 அடியாக குறைந்து போனது. ஆரம்பத்தில் சென்னைக்கு 27 கன அடி தண்ணீர் அனுப்பப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது வீராணம் ஏரி நீரின்றி வறண்டு வருவதால் 15 கன அடி அனுப்பப்படுகிறது. இதுகுறித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது: இன்னும் மூன்று நாட்களுக்குள் சென்னைக்கு தண்ணீர் அனுப்புவது படிப்படியாக நிறுத்தப்படும். தற்போது சென்னை குடிநீருக்கு விநாடிக்கு 15 கன அடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்தடுத்து வரும் நாட்களில் ஐந்து கன அடியாக குறைக்கப்பட்டு, மூன்று நாட்களில் முழுவதுமாக நிறுத்தப்படும் என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

The dryness is gradually stop sending veeranam water to Chennai

Kattumannarkoil: veeranam lake dried up due to work on the next three natcalouca sent water to Chennai