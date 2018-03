மாணவன் தூங்கியது தெரியாமல் வகுப்பறைக்குள் வைத்து பூட்டிய ஆசிரியர்கள்: திருபுவனை அருகே பரபரப்பு

திருபுவனை: திருபுவனை அருகே மாணவன் உறங்கியது தெரியாமல் வகுப்பறையை ஆசிரியர்கள் பூட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. புதுவையை அடுத்த திருபுவனை அருகே பிஎஸ் பாளையத்தில் அரசு தொடக்கப்பள்ளி உள்ளது. இங்கு 1ம் வகுப்பு முதல் 5ம் வகுப்பு வரை 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இப்பள்ளியில் வாதானூர் இருளர் பகுதியை சேர்ந்த செல்லப்பன் மகன் வேல்முருகன் 4ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். நேற்று மாலை 4 மணிக்கு பள்ளி முடிந்ததும் ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு வகுப்பறையாக பூட்டியுள்ளனர். அப்போது வகுப்பறையில் மாணவன் வேல்முருகன் தூங்கியது தெரியாமல் அந்த வகுப்பையும் பூட்டிவிட்டு சென்றுள்ளனர். பின்னர், வேல்முருகன் தூக்கம் கலைந்து எழுந்து பார்த்தபோது வகுப்பறை மூடப்பட்டிருப்பதை கண்டு கதறி அழுதார். அவரது சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் பள்ளிக்கு ஓடி வந்து பார்த்தனர். அப்போது வேல்முருகன் பள்ளியின் உள்ளே அழுது கொண்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதுகுறித்து பொதுமக்கள் திருபுவனை காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். எஸ்.ஐ. பிரியா வந்து பள்ளியின் பூட்டை உடைத்து மாணவனை மீட்டார். பின்னர், மாணவனின் பெற்றோரை வரவழைத்து, அவர்களிடம் ஒப்படைத்தார். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

The student did not know asleep locked inside the classroom teachers: excitement, near thirubuvanai

Thirubuvanai: unknown thirubuvanai slept near the student teachers locked classroom, there was excitement because