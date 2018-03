ஆயுள் கைதி பாதுகாப்பு போலீஸ் கட்டணத்தை அரசே ஏற்க உத்தரவு

மதுரை: ராஜிவ் காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்று பரோலில் வந்துள்ள விருதுநகர் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டை மீனாம்பிகை நகரை சேர்ந்த ரவி (எ) ரவிச்சந்திரன் ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில், மார்ச் 5 முதல் மார்ச் 19 வரை 15 நாட்கள் பரோல் வழங்கி கடந்த மார்ச் 1ல் ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டது. தற்போது நான் பரோலில் உள்ளேன். எனக்கு பாதுகாப்பாக 40க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் உள்ளனர். இவர்களுக்கான வழிக்காவல் கட்டணத்தை செலுத்த போலீசார் என்னிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். நான் சிறையில் இருந்தபோது எனக்கு சம்பளமாக கிடைத்த ரூ.

20 ஆயிரத்தை ஹார்வர்டு பல்கலை.யின் தமிழ் இருக்கைக்காக வழங்கியுள்ளேன். தற்போது என்னிடம் பணம் இல்லை. ஏற்கனவே, கடந்த 2012ல் பரோலில் வந்தபோது போலீசாருக்குரிய வழிக்காவல் கட்டணத்தை அரசே ஏற்றதுேபால தற்போதும் அரசே ஏற்க வேண்டும் என முந்தைய உத்தரவில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என கூறியிருந்தார். இந்த மனுவை நேற்று விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.விமலா, டி.கிருஷ்ணவள்ளி ஆகியோர், பரோலில் சென்றுள்ள மனுதாரரின் வழிக்காவல் கட்டணத்தை அரசே ஏற்க உத்தரவிட்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Life prisoners the Government security police fee order

Madurai: Rajiv Gandhi in connection with a murder case receives life sentence parole has come, aruppukottai in Virudhunagar district