தேவகோட்டையில் பணியில் இருந்த தாசில்தார் சாவு

தேவகோட்டை: தேவகோட்டையில் 4 மாதத்தில் ஓய்வு பெற இருந்த துணை தாசில்தார் பணியின்போது திடீரென மரணமடைந்தார்.சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் தலைமையிடத்து துணைத்தாசில்தாரராக பணியாற்றியவர் ராஜாமணி (57). காளையார்கோவிலை சேர்ந்த இவர், கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன்புதான் தேவகோட்டையில் பணியாற்ற வந்தார். நேற்று வழக்கம் போல் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். காலை 11 மணியளவில் திடீரென அமர்ந்த நிலையிலேயே மயங்கி விழுந்தார். உடனே மற்ற அலுவலர்கள் அவரை அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். பரிசோதித்த டாக்டர்கள், ராஜாமணி மாரடைப்பில் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

