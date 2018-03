‘திருந்தி வாழ போலீசார் விட மாட்றாங்களே’ கமிஷனர் அலுவலகத்தில் ரவுடி தீக்குளிக்க முயற்சி: மனைவியுடன் வந்ததால் பரபரப்பு

சென்னை: சென்னை சேத்துப்பட்டு பூபதி நகரை சேர்ந்தவர் சிவராஜ் (38), பிரபல ரவுடி. இவரது மனைவி சரிதா. இவர்களுக்கு 2 மகள்கள் உள்ளனர். சிவராஜ் மீது திருட்டு, வழிப்பறி, அடிதடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் பழவந்தாங்கல், சேத்துப்பட்டு, சூளைமேடு, நுங்கம்பாக்கம் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் உள்ளன. தொடர் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வந்ததால் சேத்துப்பட்டு சிவராஜை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.பின்னர் சிறையில் இருந்து சிவராஜ், நேற்று முன்தினம் மாலை வெளியே வந்தார். கணவர் சிறைக்கு சென்றதால் சரிதா தனது 2 மகள்களுடன் செம்மஞ்சேரியில் உள்ள குடிசைமாற்று வாரிய குடியிருப்பில் தற்போது வசித்து வருகிறார். இதனால், சிவராஜ் செம்மஞ்சேரியில் உள்ள வீட்டிற்கு ெசன்றுள்ளார். இதற்கிடையே, ஒரு வழக்கு சம்பந்தமாக பழவந்தாங்கல் போலீசார், சிவராஜை கைது செய்ய முயன்றனர். அப்போது சிவராஜ், ‘சிறையில் இருந்து இன்றுதான் வெளியே வந்துள்ளேன், நான் திருந்தி வாழ நினைக்கிறேன். என்னை விட்டுவிடுங்கள்’ என்று கெஞ்சியுள்ளார். அதற்கு போலீசார், ‘நாங்கள் அழைக்கும்போது விசாரணைக்கு வர வேண்டும்’ என்று எச்சரித்துவிட்டு சென்றதாக தெரிகிறது.எனவே, விரக்தி அடைந்த சிவராஜ், நேற்று காலை மனைவியுடன் சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்துக்கு வந்தார். அங்கு புகார் செய்ய உள்ளே சென்ற போது, போலீசார் அவரை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர். அப்போது சிவராஜ், ‘திருந்தி வாழ விடமாட்ராங்களே…. என்னை போலீசார் அடுத்தடுத்த வழக்குகளில் தொடர்ந்து கைது செய்து வருகின்றனர்’’ எனக்கூறி தான் கொண்டு வந்திருந்த மண்ணெண்ணெயை உடலில் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார். உடனே அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் துரிதமாக செயல்பட்டு மண்ணெண்ணெய் கேனை பிடுங்கி அவர் மீது தண்ணீர் ஊற்றி மீட்டனர்.தகவல் அறிந்த வேப்பேரி போலீசார் விைரந்து வந்து, சிவராஜை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச்சென்று விசாரணை நடத்தினர். இந்த சம்பவத்தால் சிறிது நேரம் போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.கடந்த 9ம் தேதி சென்னை திரிசூலத்தை சேர்ந்த ஜெயராமன் தனது குடும்பத்தை சிலர் கேலி செய்வதாகவும், இதன் மீது போலீசார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் கூறி கமிஷனர் அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Chennai: Chennai chetput (38), and Shivraj bhupathi city belonged to the famous rowdy. His wife saritha. They have 2 daughters