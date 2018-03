மாநகராட்சி 24வது வார்டில் பாஜ கண்டன கூட்டம்

புழல்: சென்னை மாநகராட்சி 24வது வார்டில் அடிப்படை வசதி செய்து தராத மண்டல அதிகாரிகளை கண்டித்து பாஜ சார்பில் நேற்று கண்டன கூட்டம் புத்தாகரம் அய்யன் வள்ளுவர் 40 அடி சாலை சந்தோஷ் நகரில் நடந்தது. வட்ட பாஜ தலைவர் பாலு தலைமை வகித்தார். இதில், மாவட்ட நிர்வாகிகள் சேஷாத்திரி, கோவர்த்தனன், குருசாமி முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட துணைத் தலைவர் சசிதரன், சென்னை சிவா, மாவட்ட செயலாளார் ராஜா, முன்னாள் கவுன்சிலர் முரளி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். மாநகராட்சி 24வது வார்டு புழல் அடுத்த புத்தாகரம், சூரப்பட்டு, சந்தோஷ் நகர், சாரதி நகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகர் பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும், குடிநீர், கழிவுநீர் இணைப்புகளை உடனே வழங்க வேண்டும், மழைக்காலங்களில் தேங்கும் கழிவு நீரையும் மற்றும் காலி வீட்டு மனைகளில் உள்ள கழிவு நீரையும் அகற்றி கால்வாய் அமைக்க வேண்டும், சுகாதார மையம் அமைக்க வேண்டும், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கையை வழியுறுத்தினர்.

