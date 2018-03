பம்மல் நகராட்சி 4வது வார்டில் விபத்துக்கு வழிவகுக்கும் திறந்தநிலை கால்வாய்: வாகன ஓட்டிகள் அவதி

பல்லாவரம்: பம்மல் நகராட்சியில் விபத்துக்கு வழிவகுக்கும் திறந்த நிலை கால்வாயால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.பம்மல் நகராட்சி 4வது வார்டில் நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இப்பகுதியில், சாலை, குடிநீர், தெருவிளக்கு, மழைநீர் கால்வாய் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளை நகராட்சி நிர்வாகம் முறையாக செய்து தராததால் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். இங்குள்ள ராமகிருஷ்ணா தெருவில் சாலையின் நடுவில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மீது அமைக்கப்பட்ட சிமென்ட் சிலாப்கள் ஆங்காங்கே உடைந்துள்ளதால், கால்வாய் திறந்த நிலையில் உள்ளது. இதனால், அவ்வழியே செல்லும் பாதசாரிகள், வாகன ஓட்டிகள் கால்வாய் பள்ளத்தில் தவறி விழுந்து செல்லும் அபாயம் உள்ளது. குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் அவ்வழியே செல்வோர் கால்வாய் பள்ளத்தில் விழுந்து காயமடைந்து செல்கின்றனர். இதுஒருபுறம் இருக்க கால்வாய் ஆங்காங்கே திறந்த நிலையில் உள்ளதால் குப்பை விழுந்து அடைப்பு ஏற்படுகிறது. இதுனால், நீரோட்டம் தடைபட்டு, குடியிருப்பு பகுதியில் கழிவுநீர் தேங்கி வருகிறது. இதனால், கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், கொசு உற்பத்தி அதிகரித்து மக்களுக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், ‘இந்த ராமகிருஷ்ணா சாலையானது பம்மல் – பல்லாவரம் பிரதான சாலையில் வாகன நெரிசல் ஏற்படும்போது, அதற்கு மாற்று சாலையாக இந்த சாலை வழியாக தான் பொழிச்சலூர் மற்றும் பல்லாவரம் போன்ற இடங்களுக்கு அதிக அளவில் இருசக்கர வாகனங்கள் செல்கின்றன. கழிவுநீர் கால்வாய் மீது அமைக்கப்பட்டுள்ள சிலாப்கள் ஆங்காங்கே உடைந்துள்ளது. சாலையில் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிதிலமடைந்து காணப்படுகிறது. கால்வாய் திறந்த நிலையில் உள்ளதால், பள்ளி மாணவர்கள், வாகன ஓட்டிகள் அடிக்கடி தவறி விழுகின்றனர். இதுபற்றி நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை முறையிட்டும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை,’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

