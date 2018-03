உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பட்டியலில் 133வது இடத்தில் இந்தியா

ஐ.நா. அமைப்பு ஒன்று உலகின் மகிழ்ச்சியாக மக்கள் வாழும் நாடு குறித்து நடத்திய ஆய்வில் இந்தியாவுக்கு 133-வது இடம் கிடைத்துள்ளது. #Indiaranks133 #WorldHappinessReport #UNSDSN

புதுடெல்லி: ஐ.நா. அமைப்பு ஒன்று உலகின் மகிழ்ச்சியாக மக்கள் வாழும் நாடு குறித்து நடத்திய ஆய்வில் இந்தியாவுக்கு 133-வது இடம் கிடைத்துள்ளது. ஐ.நா.வின் நிலையான அபிவிருத்தி தீர்வுகள் கட்டமைப்பு (UNSDSN) என்ற அமைப்பு கடந்த சில மாதங்களாக 2018ஆம் ஆண்டின் உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடு எது என்ற ஒரு ஆய்வை நடத்தியது. ஆன்லைன் மூலம் நடந்த இந்த ஆய்வின் முடிவு தற்போது வெளியாகியுள்ளது. மொத்தம் 156 நாடுகள் இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றிருந்த நிலையில் பின்லாந்து நாட்டு மக்கள் தான் உலகிலேயே அதிக மகிழ்ச்சியாக வாழும் மக்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்லாந்தை தொடர்ந்து நார்வே, டென்மார்க், ஐஸ்லாந்து மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் முதல் ஐந்து இடங்களை பெற்றுள்ளன. அமெரிக்கா 18-வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு 133-வது இடம் கிடைத்துள்ளது. இந்தியாவிற்கு கடந்த ஆண்டு 122வது இடம் கிடைத்த நிலையில் இந்த ஆண்டு 11 இடங்கள் பின் தங்கியுள்ளது. ஊழல் ஒழிப்பு, சமூக விடுதலை, பணப்புழக்கம் ஆகியவைகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த ஆய்வு எடுக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. #Indiaranks133 #WorldHappinessReport #UNSDSN #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

In the list of the world’s happiest countries ranks India 133

The UN agency is one of the world’s people live happy country study conducted in India to about 133-ranked g