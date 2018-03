சுற்றுலா மைய நிர்வாகி கைது: தேனி போலீசார் விசாரணை

ஈரோடு: குரங்கணி மலையில் நடந்த தீ விபத்து தொடர்பாக ஈரோடு சுற்றுலா ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபு கைது செய்யப்பட்டார். ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை காட்டூர்ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரபு (30). இவர் செங்கோடம்பாளையத்தில் டூர் டி இந்தியா என்ற பெயரில் சுற்றுலா அலுவலகம் நடத்தி வருகிறார். இவரது ஒருங்கிணைப்பில் 12 பேர் கொண்ட குழுவினர், தேனி மாவட்டம் போடி அருகே குரங்கணி மலையேற்ற பயிற்சிக்கு சென்றனர். சென்னையை சேர்ந்த 27 பேரும் அங்கு சென்றனர். காட்டுத் தீயில் சிக்கியதில் 12 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். இந்நிலையில் மலையேற்ற பயிற்சிக்காக 12 பேரை ஈரோட்டில் இருந்து அழைத்து சென்ற பிரபுவிடம் தேனி கண்டமனூர் விலக்கு போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணைக்கு பிறகு பிரபு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். நேற்று மீண்டும் தேனி போலீசார் சென்னிமலை வந்து பிரபுவிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்னர் செங்கோடம்பாளையத்தில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் சோதனை நடத்தினார்கள். 2 மணி நேரம் நடந்த சோதனையில் சில ஆவணங்களையும் போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக விரிவாக விசாரணை நடத்த பிரபுவை தேனிக்கு அழைத்து சென்றனர். பின்னர் அவரை கைது செய்தனர். ்வனத்துக்குள் அனும தியின்றி நுழைதல், தீக்காயம் ஏற்படுத்துதல், பெரு்காயம் ஏற்படுத்துதல் உட்பட 5 பிரிவுகளில் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

