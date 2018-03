சி.பி.எஸ்.இ. 6-ம் வகுப்பு தேர்வில் ஜாதி குறித்து கேள்வி: நடவடிக்கை எடுக்க ஜி.கே.வாசன் கோரிக்கை

சி.பி.எஸ்.இ. ஆறாம் வகுப்பு தேர்வு வினாத்தாளில் ஜாதி குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டிருப்பதற்கு காரணமானவர்கள் மீது மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஜி.கே.வாசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சென்னை: தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:- அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கு நடத்தப்படும் ‘நீட்’ தேர்வில் சி.பி.எஸ்.இ. பாடத்திட்டத்தில் இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. இப்படி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சி.பி.எஸ்.இ. பாடத்திட்டத்தில் நாடு முழுவதும் இயங்கும் அனைத்து பள்ளிகளிலும் தேர்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில், ஒரு பள்ளியில் 6-ம் வகுப்புக்கான ஆண்டு தேர்வில், சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கான தேர்வின் வினாத்தாளில் ‘இந்துமத வர்ணாசிரமத்தின்படி மிகக்கீழான சாதி எது?’ என்ற வினா இடம்பெற்றுள்ளது. பழமைவாத கல்வி முறைகள் மாறி தரம் மிகுந்த, புதிய சிந்தனைக்கு வழிவகுக்கும் வகையில் சிறப்பான கல்வி முறைகளில் தரம் மேம்பட்டு வருகின்ற இக்காலக்கட்டத்தில் எந்தச் சாதி கீழான சாதி என்று வினாத்தாள் அமைந்திருப்பது ஏதோ உள்நோக்கத்துடன் அமைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. எனவே, இப்படி அமைந்த வினாத்தாளுக்கு யார் காரணம் என்பதை மத்திய பா.ஜ.க. அரசு உடனடியாக கண்டறிந்து அதற்குண்டான நடவடிக்கை எடுக்க முன்வர வேண்டும். மேலும் இதுபோன்ற சர்ச்சைக்கு இனி ஒருபோதும் மத்திய பா.ஜ.க. அரசு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. பொதுவாக மத்திய, மாநில அரசுகளின் பாடத்திட்டமானது பாகுபாட்டை வளர்க்கும் விதமாகவும், சாதி, மத உணர்வுகளுக்கு இடம்கொடுக்கும் வகையிலும் அமையக்கூடாது என்று த.மா.கா. சார்பில் வலியுறுத்துகிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார். #tamilnews

Source: Maalaimalar

