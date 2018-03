தமிழக சட்டசபையில் இன்று பட்ஜெட் தாக்கல்- உள்ளாட்சி தேர்தலுக்காக புதிய அறிவிப்புகள்?- Live

சென்னை: 2018-19-ம் நிதி ஆண்டுக்காக தமிழக அரசின் பட்ஜெட் இன்று சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார். உள்ளாட்சித் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறும் நிலையில் தாக்கல் செய்யப்படும் இந்த பட்ஜெட்டில் புதிய அறிவிப்புகள் இடம்பெறக் கூடும் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மானிய கோரிக்கைகள் தாக்கல் எப்போது என்பது அறிவிக்கப்படவில்லை பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் 5 நாட்கள் நடக்கலாம் என தகவல் தமிழக சட்டசபை இன்று காலை கூடுகிறது சட்டசபை கூட்டத் தொடரின் முதல் நாளிலேயே பட்ஜெட் தாக்கல் துணை முதல்வரான நிதி அமைச்சர் ஓ.பிஎஸ் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார் உள்ளாட்சி தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் புதிய அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறலாம்.

