நெல்லை : நெல்லை மாவட்ட மீனவர்கள் 6வது நாளாக கடலுக்கு செல்லவில்லை. கடலில் காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் என வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளதால் 8,000 மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை. இதையடுத்து விசைப்படகுகள் கரையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

Source: Dinakaran

English summary

The Sea Fury: 6th day fishermen to go to sea no

Paddy: nellai district fishermen not to go to sea as the 6th day. In the sea of wind speed will be high as the sky