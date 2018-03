பாபநாசம் 19, தூத்துக்குடியில் 20 செ.மீ. மழை பதிவு: விடியவிடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழை- குற்றாலம் அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு; 7 வீடுகள் சேதம்

தென்கடலோர மாவட்டங்களில் நேற்று முன்தினம் இரவு தொடங் கிய கனமழை நேற்று காலை வரை விடியவிடிய கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால், பாபநாசம் அணை யில் 19 செமீ, தூத்துக்குடியில் 20 செமீ மழை பதிவானது. குற்றாலம் அருவிகளில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது. தூத்துக்குடியில் 7 வீடுகள் சேத மடைந்தன.

இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் நிலவிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றதால், தென் தமிழகத்தில் கடந்த 2 நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் நேற்று முன்தினம் இரவு பரவலாக பலத்த மழை பெய்தது.

நேற்று காலை 8.30 மணி வரையான 24 மணி நேரத்தில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அணைப்பகுதியில் 19 செமீ தூத்துக்குடியில் 20 செமீ மழை பதிவானது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் பெய்த கனமழையால் திருநெல்வேலி மாவட்ட அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து உள்ளது.

பலத்த மழையால் நேற்று முன்தினம் குற்றாலம் அருவிகளுக்கு நீர்வரத்து ஏற்பட்டது. இரவில் பெய்த கன மழையால் நேற்று காலை அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. குற்றாலம் பிரதான அருவியில் பாதுகாப்பு வளைவைத் தாண்டி வெள்ளம் கொட்டியது. ஐந்தருவி, பழைய குற்றாலம் அருவி, புலியருவி, சிற்றருவி ஆகியவற்றிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. நேற்று மதியம் 2.30 மணிக்குப் பிறகு வெள்ளம் வடிந்ததால், குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டது.

தொடர் மழை காரணமாக திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நேற்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. எனினும், தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்படவில்லை.

தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு 11.30 மணியளவில் லேசான தூரலுடன் மழை பெய்தது. இந்த மழை சுமார் 1 மணி நேரம் நீடித்தது. நேற்று அதிகாலை 1 மணிக்கு கொட்டத் தொடங்கிய கனமழை, காலை 5 மணி வரை நீடித்தது. தூத்துக்குடி மாநகர பகுதியில் இடி மின்னலுடன் மிக பலத்த மழை பெய்தது.

நகரின் தாழ்வான பகுதிகள், சாலைகள், தெருக்களில் மழை வெள்ளம் ஆறுபோல பெருக்கெடுத்து ஓடியது. கடலோரப் பகுதிகளில் உள்ள திரேஸ்புரம், மாதவநாயர் காலனி, விவேகானந்தர் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் சுமார் 40 வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது. 7 வீடுகள் பகுதியளவு இடிந்து சேதமடைந்தன. பல இடங்களில் மின் விநியோகமும் தடைபட்டது.

கடலில் பலத்த காற்று வீசும் என்ற எச்சரிக்கை காரணமாக 5-வது நாளாக நேற்று மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை. தூத்துக்குடி ரயில் தண்டவாளம் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் ரயில்களை இயக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. சென்னை- முத்துநகர் அதிவிரைவு ரயில் நேற்று காலை 6.45 மணியளவில் தூத்துக்குடிக்கு செல்ல முடியாமல், மேலூரிலேயே நிறுத்தப்பட்டது.

Source: The Hindu

English summary

Papanasam Sivan 19, 20 cm in Tuticorin. Registration: vidiyavidiya the rain poured in the waterfall courtallam resolved flood-flood; 7 home damage

Thenkatalora the day before yesterday night in the districts of heavy gear until yesterday morning touched vidiyavidiya solved the sting.