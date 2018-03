திருப்பூர்: இடுவம்பாளையம் பகுதியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த நதியா என்பவர் கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். நதியாவை கொலை செய்துவிட்டு, அவரது 5 சவரன் நகைகளையும் மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர். இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Kill the girl near Tirupur: 5 the sovereign jewel robbery

Tiruppur: eduvampalayam in the region were alone at home, beheading murder under Nadia xxx