அரக்கோணம்: அரக்கோணம் நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு துப்புரவு பணியாளர்கள் ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடந்த மாதம் சம்பளம் வழங்கப்படாததை கண்டித்து பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Arakkonam municipal office before scavengers demonstration

Arakkonam: arakkonam municipal office before cleaning staff have been involved in the demonstrations. The last Ma