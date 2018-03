தமிழக பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் – புதிய திட்டங்கள், சலுகைகள் அறிவிக்கப்படுமா?

தமிழக சட்டசபையில் இன்று துணை முதல்- அமைச்சரும், நிதித்துறை அமைச்சருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறார். #TNBudget #TNBudget2018

சென்னை: தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜனவரி 8-ந் தேதி தொடங்கியது. அன்று கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித் உரையாற்றினார். அந்த கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 12-ந் தேதி வரை நீடித்தது. அதைத் தொடர்ந்து சட்டசபையில் கடந்த பிப்ரவரி 12-ந் தேதியன்று, மறைந்த முதல்- அமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் படம் திறந்து வைக்கப்பட்டது. ஜெயலலிதாவின் படத்தை சபாநாயகர் ப.தனபால் திறந்துவைத்தார். இந்த நிலையில், பட்ஜெட் குறித்த அறிவிப்பை சட்டசபை செயலாளர் கி.சீனிவாசன் கடந்த 7-ந் தேதியன்று வெளியிட்டார். அதில், சட்டசபையின் அடுத்த கூட்டத்தை 15.3.2018 அன்று (இன்று) காலை 10.30 மணிக்கு சபாநாயகர் கூட்டியுள்ளார். காலை 10.30 மணிக்கு 2018-19-ம் ஆண்டுக்கான அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை (பட்ஜெட்) அளிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டு இருந்தது. தமிழக அரசின் நிதித்துறை அமைச்சர் பொறுப்பு வகிக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஏற்கனவே 7 பட்ஜெட்களை சட்டசபையில் தாக்கல் செய்துள்ளார். இது அவர் தாக்கல் செய்யும் 8-வது பட்ஜெட் ஆகும். 15.3.2018 காலை 10.30 மணிக்கு உரையை அவர் வாசிக்கத்தொடங்குவார். சுமார் 2 மணி நேரம் அவர் பட்ஜெட் உரையை படிப்பார். இந்த பட்ஜெட்டில் புதிய திட்டங்கள், ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்களின் விரிவாக்கம் ஆகியவை குறித்த அறிவிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், வரி உயர்வு இருக்குமா? அல்லது வரியில்லாத பட்ஜெட்டாக இருக்குமா? என்றும் பலத்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. பட்ஜெட் உரையை துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வாசித்து முடிந்ததும் அன்றைய சட்டசபை அலுவல் நிறைவுக்கு வரும். பின்னர் சபாநாயகர் ப.தனபால் தலைமையில் அவரது அறையில் அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும். இந்த கூட்டத்தில், சட்டசபை எத்தனை நாட்கள் நடத்தப்பட வேண்டும்?, பட்ஜெட் மீது எம்.எல்.ஏ.க்கள் நடத்தும் விவாதம் எத்தனை நாட்கள் நடத்தப்பட வேண்டும்? அந்த விவாதத்துக்கு நிதித்துறை அமைச்சர் என்றைக்கு பதிலளிக்க வேண்டும்?, துறை ரீதியான மானிய கோரிக்கைகள் எந்தெந்த நாட்களில் எடுக்கப்பட வேண்டும்? ஆகியவை உள்பட பல்வேறு அலுவல்கள் பற்றி முடிவு செய்யப்படும். அதுபற்றிய அறிவிப்புகளை சபாநாயகர் ப.தனபால் 15-ந் தேதி வெளியிடுவார். மேலும் காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தில் மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதற்கான தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான சிறப்பு அமர்வை சட்டசபையில் நடத்த தமிழக அரசு ஏற்கனவே முடிவு செய்துள்ளது. அது எந்த நாளில், எந்த நேரத்தில் நடத்தப்படும் என்பது பற்றி அலுவல் ஆய்வுக்குழு முடிவு செய்யும். அந்த முடிவையும் சபாநாயகர் ப.தனபால் இன்று வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் கோடைகால குடிநீர் பற்றாக்குறை, சட்டம்-ஒழுங்கு, அடிக்கடி நடக்கும் செயின் பறிப்பு, போலீசார் தற்கொலை போன்ற பெரும் பிரச்சினைகளை எதிர்க்கட்சி தி.மு.க. மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளால் எழுப்பப்படும் என்று தெரிகிறது. #TNBudget #TNBudget2018 #tamilnews

Source: Maalaimalar

