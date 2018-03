2019 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக, மோடியை எதிர்கொள்வது எப்படி? சோனியா வீட்டில் 20 கட்சித் தலைவர்கள் ஆலோசனை

வரும் 2019 மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை எதிர்கொள்வது எப்படி என்பது பற்றி 20 அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கூடி ஆலோசனை நடத்தி உள்ளனர்.

கடந்த 2004-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 5-ம் தேதி காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்த சோனியா காந்தி, எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுக்கு விருந்து அளித்தார். இதையடுத்து தேசிய அளவில் பிரம்மாண்ட கூட்டணி உருவானது. அந்த ஆண்டு நடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்தது. அப்போது வாஜ்பாய் தலைமையிலான பாஜக அரசு தோல்வி அடைந்தது.

அதே பாணியில், ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி தலைவர் சோனியா காந்தி, டெல்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுக்கு நேற்று முன்தினம் இரவு விருந்து அளித்தார். இதில் சமாஜ்வாதி (ராம்கோபால் யாதவ்), பகுஜன் சமாஜ் (சதிஷ் சந்திர மிஸ்ரா), தேசிய வாத காங்கிரஸ் (சரத் பவார்), ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் (தேஜஸ்வி யாதவ்), இந்திய கம்யூனிஸ்ட் (டி.ராஜா), மார்க்சிஸ்ட், திமுக (கனிமொழி), திரிணமூல் காங்கிரஸ் (சுதிப் பந்தோபாத்யாய்) உள்ளிட்ட 20 கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். மேலும் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங், காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.

எனினும், தெலங்கானா ராஷ்டிர சமிதி, பிஜு ஜனதா தளம், ஆம் ஆத்மி, ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை.

இந்த விருந்தில் பங்கேற்ற 20 அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவை தோற்கடிப்பது எப்படி, பிரதமர் நரேந்திர மோடியை எதிர்கொள்வது எப்படி என்பது பற்றி ஆலோசனை நடத்தினர். குறிப்பாக, பாஜக கூட்டணியில் இடம்பெறாத மதச்சார்பற்ற கட்சிகளை ஓரணியில் திரட்டி 2019 தேர்தலை சந்திப்பது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப் படுகிறது.

மேலும், சோனியா காந்தி இந்தக் கூட்டத்தைக் கூட்டியதன் மூலம், காங்கிரஸ் தலைவராக ராகுல் காந்தி இருந்தாலும், மதச்சார்பற்ற கட்சிகளை ஓரணியில் திரட்டும் முயற்சியில் தாமே தொடர்ந்து ஈடுபடுவேன் என்பதை சொல்லாமல் சொல்லி உள்ளார்.

இந்த சந்திப்பு குறித்து தேஜஸ்வி யாதவ் கூறும்போது, “இந்த விருந்து நிகழ்ச்சி 2019 மக்களவைத் தேர்தல் கூட்டணிக் கான முதல் நடவடிக்கை. பிரதமர் வேட்பாளர் குறித்து பின்னர் முடிவு செய்யப்படும்” என்றார்.

ராகுல் காந்தி ட்விட்டரில் கூறும்போது, “இரவு விருந்து மிகச்சிறப்பாக அமைந்தது. பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் சந்தித்துக் கொள்வதற் கான வாய்ப்பாக அமைந்தது. இதில் பரஸ்பரம் அன்பை பரிமாறிக் கொண்டனர்” என்றார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தித் தொடர்பு பிரிவு பொறுப்பாளர் ரந்தீப் சிங் சுர்ஜிவாலா கூறும்போது, “ இப்போது நாடு எதிர்கொண்டு வரும் பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசிக்கவும் எதிர்க்கட்சிகளிடையே ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்தவும் இந்த சந்திப்பு நடத்தப்பட்டது. மேலும் நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதம் நடத்த அனுமதி மறுக்கும் மத்திய அரசை பணிய வைப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது” என்றா.

இடதுசாரி மூத்த தலைவர் ஒருவர் கூறும்போது, “இது அரசியல் கட்சியினருக்கான விருந்துதான். ஆனால், இதில் அரசியல் குறித்து பேசவில்லை. பாஜக அல்லாத கட்சிகளின் பலத்தை நிரூபிக்க இது வாய்ப்பாக அமைந்தது” என்றார்.

எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த ஒற்றுமை சோனியா விருந்துடன் நிற்கப் போவதில்லை. அடுத்த படியாக தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் வீட்டில் இந்த மாத இறுதியில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கூடி சந்தித்துப் பேச உள்ளனர். இந்தத் தகவலை அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஒருவர் தெரிவித்துள் ளார்.

