கோவை: லலிதாம்பிகை கோவிலின் தண்ணீர் தொட்டியில் விழுந்த பிறந்து ஒரு மாதமே ஆன குட்டியானை மீட்கப்பட்டுள்ளது. ஜேசிபி மூலம் தண்ணீர் தொட்டி உடைக்கப்பட்டு குட்டி யானையை வனத்துறையினர் மீட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

