இணையவழிக் குற்றங்கள் பெரிய சவால்: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கவலை

சமூக வலைதளங்களும், இணையவழிக் குற்றங்களும் காவல்துறை, புலனாய்வுத் துறை போன்ற சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார்.

காவல்துறை தலைவர்களின் ஆசிய – பசிபிக் பிராந்தியக் கருத்தரங்கம் டெல்லியில் நேற்று தொடங்கியது. இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்தக் கருத்தரங்கினை ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது:

தொழில்நுட்பங்களும், அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். தொழில்நுட்பங்களை தவிர்த்துவிட்டு நம்மால் வாழ முடியாது என்ற சூழ்நிலை இன்றைக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தொழில்நுட்பங்கள் அத்தியாவசியமானவை என்பதை மறுக்க முடியாது. அதேசமயத்தில், அவற்றால் பல பிரச்சினைகளும், ஆபத்துகளும் ஏற்படுகின்றன.

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி எவ்வாறு சமூகத்தை மேம்படுத்துகிறதோ, அதேபோல் பெரிய அளவிலான குற்றங்களுக்கும், சீர்கேடுகளுக்கும் வழிகோலுகிறது. இன்றைக்கு, அனைத்திலும் கணினியும், இணையமும் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. ஆனால், துரதிருஷ்டவசமாக, இணைய செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்தவும், கண்காணிக்கவும் போதிய தொழில்நுட்பங்கள் நம்மிடம் இல்லை.

இதன் காரணமாக, இணையவழிக் குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ன. ‘சைபர் அட்டாக்’ எனப்படும் இணையவழித் தாக்குதல்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் நடைபெறலாம் என்ற சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இந்தியாவின் பெரும்பாலான இடங்களில் இணையவழித் தாக்குதல்கள் நடந்து வருகின்றன. இது மிகவும் தீவிரமான பிரச்சினையாகும்.

இது ஒருபுறமிருக்க, சமூக வலைதளங்களும் பல்வேறு சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்சினைகளுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகின்றன. தீவிரவாதச் செயல்களுக்கும், தீவிரவாதத்தின் பக்கம் இளைஞர்களை இழுக்கவும் சமூக வலைதளங்கள் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவையாவும், காவல்துறை, புலானாய்வு துறை போன்ற சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுக்கு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளன. இவற்றை தடுக்கவும், எதிர்கொள்ளவும். சர்வதேச அளவிலான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகியுள்ளது. இவ்வாறு ராஜ்நாத் தெரிவித்தார். – பிடிஐ

