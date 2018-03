கள்ளக்குறிச்சியில் மனைவி, குழந்தையை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்த கணவர் கைது

விழுப்புரம் : கள்ளக்குறிச்சியில் 8 மாத கைக்குழந்தை சிவச்சந்திரன், தாய் கனகா உயிரிழந்த சம்பவத்தில் கணவர் சரவணன் கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது. இருவரையும் பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்ததாக போலீசார் விசாரணையில் கணவர் சரவணன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதையடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Kallakurichi is survived by his wife, child, and poured in petrol and burned her husband arrested

Villupuram: kallakurichi in 8 months baby Jacob, his mother died in the incident her husband Kanaka Saravanan