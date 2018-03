ஈரோடு: ஈரோடு அருகே 10ம் வகுப்பு மாணவன் ராம் பிரசாத் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துள்ளார். நாளை பொதுத்தேர்வு தொடங்க உள்ள நிலையில் மாணவன் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதுகுறித்து பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Erode has allegedly committed suicide near the 10th STD students

