தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே பாபநாசம் பகுதியில் பண மோசடி புகாரில் வழக்கறிஞர் ராஜா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கடன் பெற்று தருவதாகவும், வீடு கட்டித் தருவதாகவும் பல லட்சம் மோசடி செய்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

Near kumbakonam in lawyer money fraud arrest

