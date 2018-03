லோக்சபாவில் பாஜக பெரும்பான்மையை இழந்துவிட்டது: காங். விளாசல்

டெல்லி: லோக்சபாவில் பாஜக பெரும்பான்மையை இழந்துவிட்டது என காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீப் சிங் சுர்ஜிவாலா கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக சுர்ஜிவாலா தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

2017, 2018-ல் நடைபெற்ற 10 லோக்சபா தொகுதி இடைத் தேர்தல்களில் பாஜக தோல்வியைத் தழுவியுளது. பாஜகவின் அகம்பாவம், முறைகேடான ஆட்சி மீது மக்கள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

2017-ம் ஆண்டு அமிர்தசரஸ், ஸ்ரீநகர், மலப்புரம், குருதாஸ்பூர் இடைத்தேர்தல்களிலும் இந்த ஆண்டு ஆஜ்மீர், ஆல்வார், உலுபேரியா, கோரக்பூர், புல்பூர் இடைத் தேர்தல்களிலும் பாஜக தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது.

By-Poll results have given clear message that Ppl are angry with BJP for its arrogance & misrule.

2017-18 Report Card of BJP is 0/10- BJP lost all 10 LS by-elections in 2017 & 2018.

2014-ம் ஆண்டு மே மாதம் பாஜக லோக்சபா தேர்தலில் 282 இடங்களில் வென்றது. கடந்த 4 ஆண்டுகளில் பாஜகவின் லோக்சபா பலம் 271 ஆக குறைந்துவிட்டது. லோக்சபாவில் பாஜக தனிப்பெரும்பான்மையை இழந்துவிட்டது.

In May 2014, BJP won 282 Lok Sabha seats.

In 4 years, BJP Govt is down to 271, losing the simple majority in Lok Sabha minus its allies – considering the fact that PM Modi has suspended Kirti Azad & virtually disowned their most truthful, fiercely independent Patna Sahib MP.

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala)

March 14, 2018