4 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு ராமநாதபுரத்தில் பலத்த மழை – விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு பலத்த மழை பெய்துள்ளது. கடும் வறட்சி மற்றும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு உள்ள அப்பகுதியில் பெய்த திடீர் மழையால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதேபோன்று சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி சுற்று வட்டார பகுதிகளிலும், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களிலும் நேற்று இரவு மழை பெய்தது. இதனிடையே அரபிக்கடலில் நிலைக் கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நள்ளிரவில் மினிக்காய் தீவுகள் அருகில் மையம் கொண்டுள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் சில இடங்களில் மழை பெய்யும் என்றும் அரபிக்கடலில் மாலத்தீவை ஓட்டிய பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்வும் வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

