தமிழகத்தின் உண்மையான சூப்பர் ஸ்டார் முதல்வர் பழனிசாமிதான்: அமைச்சர் வேலுமணி

தமிழகத்தின் உண்மையான சூப்பர் ஸ்டார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் என உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தெரிவித்தார்.

சென்னை தியாகராய நகரில் இன்று (வியாழக்கிழமை) செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி, “நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் ஆகியோரை அகில இந்திய சூப்பர் ஸ்டார் என மக்கள் சொல்கின்றனர். ஆனால், நடிகர்களை சினிமாவில் நினைப்பதுபோன்று உண்மையாகவும் மக்கள் அவ்வாறே நினைப்பார்கள் என கூற முடியாது.

தமிழகத்தின் உண்மையான சூப்பர் ஸ்டார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிதான். அதனை யாரும் மறுக்க முடியாது. ஏனென்றால், முதல்வர் தினந்தோறும் மக்களை சந்திக்கிறார். தினமும் கோட்டைக்கு செல்கிறார்” என அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி கூறினார்.

