தமிழக சட்டசபையில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்

தமிழக சட்டசபையில் இன்று 2018-19ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று தாக்கல் செய்தார். #TNBudget2018 #OPS

Source: Maalaimalar

English summary

In the Tamil Nadu legislature budget filed o. panneerselvam

The Government of Tamil Nadu in the Assembly for the year budget today 2018-19 Deputy Chief Minister o. panneerselvam, filed today. #TNBudget201