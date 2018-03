ஏர் இந்தியா ட்விட்டர் கணக்கை ஹேக் செய்து துருக்கி மொழியில் வாசகங்கள் பதிவு: மர்ம நபர்கள் கைவரிசை

ஏர் இந்தியாவின் அதிகாரபூர்வ கணக்கு பலமணிநேரங்களுக்கு முன்பாகவே ஹேக் செய்யப்பட்டதாக இந்தியன் ஏர்லைன் இன்று காலை தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து ஏர் இந்தியா உயரதிகாரி கூறியதாவது:

ஏர் இந்தியாவின் ட்விட்டர் கணக்கு வேறு நபர்களால் கையாளப்பட்டு, அதில் துருக்கி மொழியில் செய்திகள் வந்துகொண்டிருந்தன.

பின்னர் தொழில்நுட்ப பொறியாளர்கள் தொடர்ந்து முயற்சித்து @airindian அதிகாரபூர்வ ட்விட்டர் கணக்கை மீட்டனர். உடனடியாக ஏர் இந்தியாவின் ட்விட்டர் கணக்கைக் கையாள்வதில் உள்ள அனைத்து தீங்கிழைக்கும் உள்ளடக்கங்களும் நீக்கப்பட்டன, இனி ஏர் இந்தியா ட்விட்டர் அதிகாரபூர்வமாக கையாளத்தக்க வகையில் இப்போது மீட்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் @airindiain என்ற பழைய பெயரிலிருந்து புதியதாக @airindiaTR என்ற பெயரில் கணக்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. துருக்கி மொழி செய்திகள், விமான ரத்து உள்ளிட்ட வாசகங்கள் நீக்கப்பட்டுவிட்டன.

கணக்கை கைப்பற்றிய ஹேக்கர்கள் பதிவுகளில் ஒன்று, “கடைசி நிமிடத்தில் முக்கியமான அறிவிப்பு. எல்லா விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன. இப்போது இருந்து, நாம் இப்போதிருந்து துருக்கிய ஏர்லைன்ஸில் பறக்கப்போகிறோம்’ என்று பதியப்பட்டிருந்தது.

ட்விட்டர் கணக்கை மீட்பதற்கு முன் காணப்பட்ட இன்னொரு வாசகம்,

தங்கள் கணக்கு ஆய்யில்டிஷ் டிம் துருக்கி சைபர் ராணுவத்தினரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. தங்களின் டிஎம் கடிதத் தொடர்புகள் மற்றும் முக்கிய தகவல்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன”

”I ayyAldAzt” குழு இதற்கு பொறுப்பேற்றுள்ளது. அநேகமாக இது துருக்கி சைபிரியாட் ராணுவத்தின் ஒரு குழுவாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் உறுதிசெய்யப்படவில்லை.

பலமணிநேரம் ஏர் இந்தியா ட்விட்டர் கணக்கை ஹேக் செய்த ”I ayyAldAzt குழுவைப் பற்றிய விசாரணை தொடங்கப்பட்டுவிட்டது.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

ஏர் இந்தியா ட்விட்டரை 1,46,000 பேர் பின்தொடர்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

English summary

Air India has done Turkey Hague Twitter account in the language of the text of the post: mysterious persons hand

Air India’s official account to the balamaninerang before the hack was done today as Indian airline l