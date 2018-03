தமிழக பட்ஜெட்டில் புதிய வரிகள் இல்லை – மானியம், உதவித்தொகைக்கு ரூ.75723 கோடி ஒதுக்கீடு

தமிழக அரசின் மானியம் மற்றும் பல்வேறு உதவித் தொகைகள் வழங்குவதற்காக இந்த நிதியாண்டு பட்ஜெட்டில் ரூ.75723 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. #TNBudget #OPS

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் இன்று 2018-19ம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார். பட்ஜெட்டில் புதிய வரிகள் எதுவும் விதிக்கப்படவில்லை. பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசியதாவது:- தமிழக அரசின் வருவாய் ரூ.1.81 லட்சம் கோடியாகவும் செலவு ரூ.2.04 லட்சம் கோடியாகவும் உள்ளது. பற்றாக்குறை ரூ.23,176 கோடியாக உள்ளது. ஆயத்தீர்வைகளின் மூலம் அரசுக்கு ரூ.6,998 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கும். மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதிக்காக ரூ.786 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். வடசென்னை மாவட்டத்துக்கான வெள்ள தடுப்பு மேலாண்மை ரூ.3,243 கோடியில் திட்டம் தயாரிக்கப்படும். காவல்துறைக்கு ரூ.7,877 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். மானியம் மற்றும் உதவித்தொகைகளுக்கான ஒதுக்கீடு ரூ.75,723 கோடியாக இருக்கும். ஓய்வூதியம், இதர ஓய்வுக்கால பலன்களுக்கு ரூ.25,362 கோடி, சம்பள செலவினங்களுக்கு ரூ.52,171 கோடி, தீயணைப்பு, மீட்பு பணிகள் துறைக்கு ரூ.347.59 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். இவ்வாறு அவர் பேசினார். #TNBudget #TNBudget2018 #TNbudgetsession #OPS #tamilnews இதுவரை…

Source: Maalaimalar

English summary

No new taxes in the budget the Government of Tamil Nadu-grant, scholarship of RS. .75723 crore.

Government of Tamil Nadu for the grants and scholarships budget for this fiscal year at a cost of RS .75723 crore and odhuga