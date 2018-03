பட்ஜெட் உரை புறக்கணிப்பு ஏன்?- ஸ்டாலின் பேட்டி

கருப்புச்சட்டை அணிந்து வந்த திமுக எம்எல்ஏக்கள் பட்ஜெட் உரையைப் புறக்கணித்தனர். பெரும்பான்மை இல்லாத அரசு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதாக ஸ்டாலின் பேட்டி அளித்தார்.

தமிழக அரசு சார்பில் 2018-19 ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதியமைச்சரும், துணை முதல்வருமான ஓபிஎஸ் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள வந்த திமுக எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் கருப்புச்சட்டை அணிந்து பங்கேற்றனர்.

பட்ஜெட் உரையைப் புறக்கணிப்பதாகவும் அறிவித்தனர். பெரும்பான்மை இல்லாத தமிழக அரசு பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி கருப்புச்சட்டை அணிந்து வந்ததாக திமுக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அளித்த பேட்டி:

“உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி இன்று வரை காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்கவில்லை. அதற்கான முயற்சியை இன்றுவரை மத்திய அரசு எடுக்கவில்லை. இது சம்பந்தமாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டி கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின் படி அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்கள், விவசாயசங்கங்கள் அடங்கிய கூட்டத்தை கூட்டி அதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின் படி பிரதமரை சந்தித்து அழுத்தம் கொடுப்பது என தீர்மானிக்கப்பட்டது.

ஆனால் பிரதமரிடம் நேரம் கேட்டபோது அவர் சந்திக்க முன்வரவில்லை, நேரமும் ஒதுக்கவில்லை. அதற்கான முயற்சியிலும் இந்த அரசு இறங்காதது வெட்கக்கேடானது.

திடீரென்று ஒருநாள் முதல்வரிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது. அவரை நான் சந்தித்தபோது முதல்வர் என்னிடம் பிரதமரை சந்திக்கும் முன் முதலில் அத்துறை அமைச்சரை சந்தித்துவிடுங்கள் என்று மேலிடத்திலிருந்து தக்வல் வந்ததாக தெரிவித்தார். நாங்கள் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. உடனடியாக சட்டப்பேரவை சிறப்புக்கூட்டத்தை கூட்டி முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று கூறினேன்.

திங்கட்கிழமை வரை பார்ப்போம் அதன் பின்னர் முடிவெடுப்போம் என்று முதல்வர் தெரிவித்தார். இந்நிலையில் துணை முதல்வர் போனில் அழைத்து நான்கு மாநில அதிகாரிகள் கூட்டத்தை மத்திய அரசு கூட்டியுள்ளது என்று தெரிவித்தார். இது காலங்கடத்தும் வேலை இருந்தாலும் மத்திய அரசின் முயற்சிக்கு ஒத்துழைப்போம் என்று தெரிவித்தேன்.

ஆனால் அங்கு நடந்த கூட்டத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரான கருத்துகளே பேசப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆகவே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடாத அரசுகளை கண்டித்தும், பெரும்பான்மை இல்லாத மாநில அரசு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதை எதிர்த்தும் வெளிநடப்பு செய்கிறோம்.”

இவ்வாறு ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Why boycott budget speech-interview with Stalin

Wearing black shirts came to DMK legislators boycotted the budget speech. The majority of the non-government patjay