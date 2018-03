தமிழக பட்ஜெட் 2018 : தஞ்சை தமிழ் பல்கலை.யில் தமிழ் மொழி விரிவாக்க மையம் உருவாக்கப்படும் என அறிவிப்பு

சென்னை : தமிழ் மொழி, பண்பாட்டை பாதுகாக்க தஞ்சை பல்கலை.,யில் தமிழ் மொழி விரிவாக்க மையம் உருவாக்கப்படும் என்றும் மையத்திற்கு மானியமாக ஆண்டுக்கு ரூ.2 கோடியை தமிழக அரசு வழங்கும் என்றும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.1 கோடி ரூபாய் மானியத்தில் தமிழ் பண்பாட்டு மையமும் அமைக்கப்படும்:என்றும் ஓபிஎஸ் அறிவித்துள்ளார். பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் தமிழக அரசின் 2018-19ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை சட்டப்பேரவையில் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்தார். தமிழக அரசின் வருவாய் ரூ. 1.81 லட்சம் கோடி,செலவு ரூ. 2. 04 லட்சம் கோடி, பற்றாக்குறை ரூ. 23 ஆயிரத்து 176 கோடி என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Tamil Nadu budget 2018: tanjore in Tamil language Univ. extension Centre would be to create a notification

Chennai: Tamil language and culture, to defend the tanjore Tamil language in University Extension Centre will be created that Ma