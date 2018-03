பள்ளிகளில் தன்பாலின உறவை ஆதரிக்க முடியாது: மேற்கு வங்க கல்வித்துறை அமைச்சர்

பள்ளிகளில் தன்பாலின உறவை ஆதரிக்கவோ, அல்லது அதனை பொறுத்துக்கொள்ளவோ இயலாது என, மேற்கு வங்க கல்வித்துறை அமைச்சர் பார்த்தா சட்டர்ஜி தெரிவித்தார்.

கொல்கத்தாவில் செயல்பட்டுவரும் கமலா பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளியில், கடந்த வாரம் 10 மாணவிகள் தன்பாலின உறவில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, அந்த மாணவிகளை தாங்கள் தன்பாலின உறவாளர்கள்தான் என ஒப்புக்கொண்டு கடிதம் அளிக்குமாறு அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் கட்டளையிட்டதாக தகவல் வெளியாகியது. அந்த மாணவிகள் தன்பாலின உறவில் ஈடுபட்டதாக சக மாணவிகளே புகார் தெரிவித்ததாக தலைமை ஆசிரியர் விளக்கம் அளித்தார்.

இதையடுத்து, தலைமையாசிரியரின் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அம்மாணவிகளின் பெற்றோர்கள் பள்ளியின் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தலைமையாசிரியர் மாணவிகள் மீது பொய் குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்குவதாகவும், மாணவிகள் ஒருவருக்கொருவர் கையைப் பிடித்துக் கொள்வதோ, தோள்களில் கை போடுவதையோ தன்பாலின உறவு என பள்ளி நிர்வாகம் வீண் பழி சுமத்துவதாகவும் பெற்றோர்கள் புகார் எழுப்பினர்.

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விளக்கமளித்த அம்மாநில கல்வித்துறை அமைச்சர் பார்த்தா சட்டர்ஜி, “பள்ளிகளில் தன்பாலின உறவை ஆதரிக்கவோ, அல்லது அதனை பொறுத்துக்கொள்ளவோ முடியாது. அது நமது பண்பாட்டுக்கு எதிரானது.

தன்பாலின உறவு ஒருவருடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் என்றால் அதனைப் பள்ளிக்கு வெளியே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தங்களது சொந்த விருப்பங்களை பள்ளிகளில் கற்பிக்கக் கூடாது. அப்படிச் செய்தால் அது மற்றவர்களிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்” என தெரிவித்தார்.

