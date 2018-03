தமிழகத்தின் கடன் ரூ.3.55 லட்சம் கோடி – பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

தமிழக அரசுக்கு ரூ.3,55,845 கோடி கடன் இருப்பதாக சட்டசபையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. #TNBudget #TNBudget2018 #OPS

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் இன்று 2018-19ம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பட்ஜெட்டில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:- • தமிழகத்தின் கடன் ரூ.3,55,845 கோடியாக உள்ளது. • ஜெயலலிதாவின் வேதா இல்லத்தை நினைவிடமாக மாற்ற ரூ.20 கோடி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு • வருவாய் துறைக்கு ரூ.6,144 கோடி தமிழக பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது • ஒட்டன்சத்திரம், தாராபுரம், அவினாசி இடையே சாலையை 4 வழி சாலையாக்க திட்டம் • தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்துக்கு ரூ.482.84 கோடி ஒதுக்கீடு • சென்னை- குமரி தொழில் வழித்தட திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் • செங்கோட்டை- கொல்லம் இடையில் 45 கி.மீ. சாலையை அகலப்படுத்தும் பணி துவக்கம் • 2018 ஜூலை முதல் 2018 பிப்ரவரி வரை ஜிஎஸ்டி இழப்பீடாக ரூ.632 கோடி பெறப்பட்டுள்ளது • கோவையில் மெட்ரோ ரெயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த சாத்தியக்கூறுகள் தயாரிக்கும் பணிகள் துவக்கம் • குடிமராமத்து பணிகளுக்கு ரூ.300 கோடி ஒதுக்கீடு • கோவை, நெல்லை, குமரி, மதுரையில் மருத்துவ கல்லூரிகளில் 345 புதிய இடங்கள் உருவாக்கப்படும் • பள்ளி கல்வித்துறைக்காக ரூ.27,205.88 கோடி ஒதுக்கீடு • மகளிர் சுகாதார திட்டத்தில் சானிட்டரி நாப்கின்கள் வழங்க ரூ.60.58 கோடி ஒதுக்கீடு • உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்திற்கு ரூ.269.82 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு • பசுமை வீடுகள் திட்டத்தில் ரூ.420 கோடியில் 20 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டப்படும் • 100 நடுநிலைப்பள்ளிகள் உயர்நிலைப்பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்தப்படுகிறது • நலிந்த கலைஞர்களுக்கான மாதாந்திர நிதியுதவி ரூ.1500ல் இருந்து ரூ.2000-ஆக உயர்வு இவ்வாறு பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. #TNBudget #TNBudget2018 #TNbudgetsession #OPS #tamilnews இதுவரை…

