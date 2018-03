பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அத்திக்கடவு-அவினாசி திட்டத்திற்கு பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு!

சென்னை: பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அத்திக்கடவு-அவினாசி திட்டத்திற்கு, தமிழக பட்ஜெட்டில் அனுமதி வழங்கப்பட்டு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பட்ஜெட் உரையில் இதுபற்றி கூறியதாவது: உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்த ரூ172 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. மானியம், உதவித் தொகைக்காக ரூ75,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. ரூ1789 கோடி மதிப்பீட்டில் அத்திக்கடவு- அவினாசி திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இந்த திட்டத்தின் நீர்பாசனத்திற்காக ரூ.250 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். தாமிரபரணி-நம்பியாறு இணைப்புக்கு ரூ.100 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். வேளாண் இயந்திரங்களை வாடகைக்கு விட மேலும் 500 மையங்கள் ஏற்படுத்தப்படும். தமிழகத்தில் ரூ.250 கோடி செலவில் தடுப்பணைகள் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நியாயவிலை கடையில் உணவு மானியத்துக்கு ரூ.6,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

