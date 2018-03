திருவொற்றியூரில் போலீஸ் துரத்தியபோது தப்பி ஓடிய ரவுடி: மாடியிலிருந்து விழுந்து பலி, கூட்டாளி படுகாயம்

வடசென்னையில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய ரவுடிகள் மோகன்ராஜ்(23), ராசையா (24) போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ளனர். ஜாமீனில் வெளிவந்த இவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டனர்.

இவர்களைப் போலீஸார் தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று மோகன்ராஜும், ராசய்யாவும், வேறு சில ரவுடிகளும் திருவொற்றியூர் கிராமத் தெரு குடிசைமாற்று வாரியக் குடியிருப்பில் பதுங்கி இருப்பதாக போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

உடனடியாக திருவொற்றியூர் போலீஸார் குடிசை மாற்று குடியிருப்புப் பகுதிக்குச் சென்று ரவுடிகளைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். போலீஸார் வந்ததைப் பார்த்த ரவுடிகள் தப்பி ஓடினர். போலீஸாரும் அவர்களை விடாமல் துரத்தினர். அப்போது ரவுடிகள் போலீஸாருக்குப் பயந்து அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பின் மேல் தளத்திற்கு தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.

போலீஸார் விடாமல் பின்னாலேயே துரத்திச் சென்று அவர்களைப் பிடிக்க முயன்றுள்ளனர். போலீஸாரிடமிருந்து தப்பிக்க மொட்டை மாடியிலிருந்து மரக்கிளையைப் பிடித்து கீழே குதிக்க மோகன்ராஜும், ராசய்யாவும் முயன்றுள்ளனர்.இதில் இருவரும் பிடி நழுவி கிழே விழுந்துள்ளனர். இதில் இருவருக்கும் பலத்த காயமேற்பட்டது. ரவுடி மோகன்ராஜ் (23) சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மற்றொரு ரவுடியான ராசைய்யா (24) கை, கால்கள் முறிந்தது. உடனடியாக அவர் சிகிச்சைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மற்றுமொரு ரவுடியான போஸ் உள்ளிட்ட சிலர் தப்பி ஓடிவிட்டனர். அவர்களை தேடும் முயற்சியில் போலீஸார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மருத்துவமனையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரவுடி ராசய்யா, தானும், மோகன்ராஜும் இன்னும் சிலரும் போலீஸார் துரத்தியபோது தப்பித்துச் செல்ல மாடியிலிருந்து மரக்கிளையை பிடித்து தொங்கியபோது கைதவறி கீழே விழுந்ததாகவும், இதற்கு காரணமான போலீஸார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.

உயிரிழந்த ரவுடி மோகன்ராஜ் மீது கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன.சென்னையில் போலீஸார் துரத்தியதில் ரவுடி பலியானதும் மற்றொரு ரவுடி காயமடைந்ததும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Source: The Hindu

